Asylprotest zieht fast vor Kretschmers Dresdner Wohnhaus

Chemnitz feiert dritten Sieg in Serie: 78:62 gegen Göttingen Die Basketballer der Niners Chemnitz haben sich mit dem dritten Sieg in Serie in der Spitzengruppe der Basketball-Bundesliga festgesetzt. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore bezwangen die BG Göttingen am Sonntag mit 78:62 (37:28) und bleiben damit in dieser Saison auf heimischem Parkett ungeschlagen. Den größten Anteil am Erfolg hatten Jonas Richter (17), Kevin Yebo (16), Jeff Garrett (14) und Wesley van Beck (12). Für die Niedersachsen konnten nur Deondre Burns (13) und Fedor Zugic (12) zweistellig punkten.

Steinmeier ruft bei Benefizkonzert zu Einigkeit auf Mit Blick auf den Gaza-Krieg hat Bundespräsident Frank Walter-Steinmeier die Wichtigkeit eines friedlichen Zusammenlebens in Deutschland betont. Wir müssen uns in der Verurteilung terroristischer Gewalt einig sein, sagte er am Sonntag bei einem Benefizkonzert in Leipzig. Mit Blick auf die in Deutschland stattfindenden Proteste müsse man sich auch auf den Straßen an Regeln halten, sagte er. Er hoffe, dass die Menschen in Deutschland unabhängig ihrer religiösen Zugehörigkeit friedlich miteinander leben können und wollen.