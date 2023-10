Asyl-Frage und Energiestau: Wüst macht Druck auf die MPK

Mehr zum Thema

Cum-Ex-Streit: Wüst hält an Justizminister Limbach fest Trotz anhaltender Querelen über den Umgang des nordrhein-westfälischen Justizministers mit dem Cum-Ex-Steuerskandal sieht Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) keinen Anlass für Konsequenzen. Auf die Frage, ob er weiterhin zu dem Grünen-Justizminister Benjamin Limbach stehe, antwortete Wüst am Dienstag in Düsseldorf: Ich habe mir die Frage bisher nicht stellen müssen.