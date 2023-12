Astronaut Maurer: Frachter wichtig für Europas Rolle im All

Mehr zum Thema

Autofahrer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 42 ist ein Autofahrer in Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) am Sonntagabend schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe ein Autofahrer einen vor ihm fahrenden Wagen überholt und sei dabei mit dem entgegenkommenden Auto kollidiert. Dessen Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher wurde den Angaben zufolge vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war nach dem Unfall in beide Richtungen gesperrt.