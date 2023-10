Um herauszufinden, ob Ihre Rente später einmal ausreichen wird, oder ob auch Ihnen eine Rentenlücke droht, gehen Sie wie folgt vor:

Rechnen Sie Ihre aktuellen monatlichen Kosten zusammen (dazu gehören: Ausgaben für Warmmiete, Strom, Versicherung, Auto, Lebensmittel, evtl. Ausgaben für Medikamente, Kleidung, Telefon/TV)

Berechnen Sie nun Ihre Netto-Rente: Dafür ziehen Sie von der künftigen Regelaltersrente die Kosten für Kranken- und Pflegeversicherung ab.

Gut zu wissen: Wie die Deutsche Rentenversicherung auf ihrer Website erklärt, fällt für die Krankenversicherung ein Betrag in Höhe von 14,6 Prozent der Rente an – diesen tragen Rentennehmer jedoch nur zur Hälfte, also 7,3 Prozent. Für die Pflegeversicherung ist ein Betrag in Höhe von 3,4 Prozent von der Rente fällig – dieser Betrag wird vollständig vom Rentennehmer bezahlt.

Zu guter Letzt ziehen Sie alle im ersten Schritt errechneten Kosten von Ihrer Netto-Rente ab.

