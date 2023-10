Arm in Rheinland-Pfalz - Konferenz informiert über Situation

Mehr zum Thema

Weltkriegsbombe in Zweibrückener Innenstadt gefunden Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Montagnachmittag bei Baggerarbeiten in der Zweibrücker Innenstadt entdeckt worden. Der Krisenstab der Kommune kam zusammen, um verschiedene Szenarien einer Evakuierung vieler Bürger zu planen, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Nähere Informationen des Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz zu Typ und mögliche Gefahr des Blindgängers wurden noch erwartet. Die Polizei hatte den Fundort des Sprengkörpers abgesperrt.

Ministerium: 300.000 Erklärungen zur Grundsteuer fehlen noch Rund 300.000 Grundsteuererklärungen stehen in Rheinland-Pfalz noch aus. Das teilte das Finanzministerium auf Anfrage am Montag mit. Mit Stand Ende September seien im Bundesland rund 2,1 Millionen Grundsteuererklärungen abgegeben worden. Das entspreche einer Quote von rund 87 Prozent.