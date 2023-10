Mehr zum Thema

Aiwanger: Freie Wähler größeren Rechtsrutsch verhindert Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger weist die Populismus-Vorwürfe seiner Kritiker zurück. Der bayerische Wirtschaftsminister sagte am Sonntagabend, seine Partei habe einem noch größeren Erfolg der AfD in Bayern einen Riegel vorgeschoben: Wir haben hier zu einem gewissen Teil auch verhindert, dass noch mehr Wähler nach rechts gegangen sind, sagte Aiwanger in der ARD. Sondern in den Freien Wählern durchaus eine vernünftige Kraft gesehen haben, die man wählen kann.