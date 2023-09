Architekturpreis für „Studierendenhaus TU Braunschweig“

Mehr zum Thema

Kameras in Kabine? Werders Baumann kann sich das vorstellen Interviews kurz vor dem Anpfiff, Fernsehkameras in der Kabine - all das kann sich Sport-Geschäftsführer Frank Baumann von Werder Bremen künftig auch in der Fußball-Bundesliga vorstellen. Wenn ein Formel-1-Fahrer fünf Minuten, bevor er mit 300 km/h voll konzentriert durch eine Kurve rast, ein Interview geben kann: Warum sollte das nicht auch ein Fußballer machen können?, sagte der frühere Nationalspieler bei einer Podiumsdiskussion der Stadt Diepholz und der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich möchte grundsätzlich nichts ausschließen, wenn es dem Produkt insgesamt hilft und es noch mehr Menschen für den Fußball begeistern kann.

VW plant Elektro-Golf: „Trinity“-Modell nach Zwickau Volkswagen will in Wolfsburg statt des bisher geplanten Zukunftsmodells Trinity einen neuen Elektro-Golf bauen. Das teilten Konzern und Betriebsrat nach einer Aufsichtsratssitzung am Freitag in Wolfsburg mit. Das bisher in Wolfsburg geplante Zukunftsmodell Trinity solle stattdessen in Zwickau gebaut werden, den bisher dafür geplanten Neubau eines zweiten Werks in Wolfsburg sagte VW ab. Konkrete Termine für beide Modelle nannte VW noch nicht.