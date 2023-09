Archäologen finden Nachweis für Pfalz in Memleben

Mehr zum Thema

Mann nach Unfall unter Quad eingeklemmt und gestorben Bei Tangerhütte in der Altmark ist ein Mann nach einem Unfall mit einem Quad gestorben. Der 65-Jährige war am Mittwochabend mit dem vierrädrigen Geländefahrzeug auf einem Feldweg bei Elversdorf in Richtung Welle unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache in einen Graben fuhr, wie die Polizei in Stendal am Donnerstag mitteilte. Der Mann sei unter dem Quad eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen.