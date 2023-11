Arbeitsmarktzahlen für November werden veröffentlicht

Mehr zum Thema

FSV Zwickau baut 1,1 Millionen Euro Schulden ab Der finanziell schwer angeschlagene Fußball-Regionalligist FSV Zwickau hat innerhalb von fünf Monaten 1,1 Millionen Euro Schulden abgebaut. Das gab der Verein am Montagabend während einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zur Situation des Clubs bekannt. Nach dem Abstieg aus der 3. Liga im Sommer beliefen sich die Verbindlichkeiten des FSV auf rund drei Millionen Euro. Der Abbau der Schulden wurde vor allem durch Gläubigerverhandlungen, Verzichts- und Teilverzichtserklärungen sowie Umwandlung und Verrechnung in Werbe- und Sponsorenleistungen erreicht.