Arbeitslosigkeit-Zahlen im Saarland werden vorgestellt

Mehr zum Thema

Arbeitsmarkt-Zahlen in Rheinland-Pfalz werden vorgestellt Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit stellt am Donnerstag (10.00) die neuen Zahlen zur Arbeitslosigkeit im November in Rheinland-Pfalz vor. Im Bundesland waren im Oktober erneut weniger Arbeitslose gezählt worden. Demnach waren zum Stichtag 12. Oktober etwa 111 100 Frauen und Männer ohne Job - rund 1200 weniger als vier Wochen zuvor.