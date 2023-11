Arbeitslosigkeit stagniert, aber mehr Langzeitarbeitslose

Mehr zum Thema

Beweismaterial bei „Reichsbürger“-Aktion sichergestellt Bei der großangelegten Aktion gegen die Reichsbürger-Vereinigung Königreich Deutschland in vier Bundesländern sind zahlreiche Beweismittel sichergestellt worden. Darunter waren Computer, Mobiltelefone, Speichermedien, verschiedene Ordner, Akten und Dokumente, wie das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) am Donnerstag mitteilte.