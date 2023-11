Arbeitslosigkeit in NRW leicht gesunken

Trotz einer Zurückhaltung bei der Einstellung und zurückgehenden Meldungen von offenen Stellen gelte: Wer eine qualifizierende Ausbildung hat, bleibt am Arbeitsmarkt begehrt, sagte Schüßler. Im Moment kämen rein rechnerisch auf 100 Stellen für Fachkräfte 222 Bewerberinnen und Bewerber. Wer ohne Ausbildung eine Arbeit suche, habe deutlich mehr Konkurrenz: Auf 100 Stellen für ungelernte Mitarbeiter kämen 1260 Bewerber.

Die Arbeitslosigkeit entwickelte sich unterschiedlich. In den meisten Regionen ging sie zurück. Im Ruhrgebiet lag die Quote bei 9,8 Prozent, im Rheinland und im Bergischen Land wurden 6,9 Prozent verzeichnet, in Ostwestfalen-Lippe 5,7 Prozent und im Münsterland 4,6 Prozent. Nur in Südwestfalen stieg die Arbeitslosigkeit leicht. Die Quote blieb dort mit 5,6 Prozent auf dem Niveau des Vormonats. Die landesweit niedrigste Quote verzeichnete die Agentur für Arbeit in Coesfeld mit 4 Prozent. Die höchste wurde mit 12,6 Prozent in Duisburg ermittelt.