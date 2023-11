Arbeitslosigkeit in Hamburg im Oktober wieder gestiegen

Mehr zum Thema

Hamburg dank Fernhochschulen bei Teilzeitstudierenden vorn Wegen ihrer Fernhochschulen liegt die Hansestadt Hamburg beim Anteil der Teilzeitstudierenden weiterhin bundesweit unangefochten auf Platz eins. So lernten im Wintersemester 2022/23 insgesamt 26.009 Frauen und Männer in Teilzeit. Gemessen an der Zahl aller Studierenden entsprach das einer Quote von 21,8 Prozent, 0,1 Prozentpunkte mehr als im Wintersemester 2021/2022, wie aus Daten des Statistischen Bundesamts hervorgeht, die das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh auswertete.