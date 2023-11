Arbeitslosigkeit in Brandenburg gesunken

Mehr zum Thema

Arbeitslosenquote in Berlin unverändert Die Zahl der Arbeitslosen in Berlin hat sich zuletzt kaum verändert. 192.771 Menschen waren im Oktober arbeitslos gemeldet, wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Das waren demnach 498 Arbeitslose mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote blieb bei 9,3 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 8,8 Prozent.

Kerkeling sieht Kanzler Scholz in Loriots Herrn Klöbner Komiker Hape Kerkeling fühlt sich nach eigenen Worten beim Anblick von Olaf Scholz an den Zeichentricksketch Herren im Bad von Loriot erinnert. Unser Bundeskanzler sieht doch aus wie Herr Klöbner, sagt der Comedian und Bestsellerautor in der neuen Doku Loriot 100 (ARD-Mediathek; am 6.11. im Ersten). Das hätte Loriot noch erleben müssen, dass wir einen Bundeskanzler haben, der so aussieht wie diese Knollenmännchen. Man glaubt das alles nicht.