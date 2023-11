Arbeitslosigkeit im Oktober leicht gesunken

Mehr zum Thema

Auto fängt nach Unfall mit Lastwagen Feuer - Fahrer flüchtet Nach dem nächtlichen Auffahren auf einen Lastwagen hat ein Autofahrer in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) schlechten Gewissens die Flucht ergriffen. Er soll nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Donnerstag auf der Bundesstraße in Richtung Waiblingen so stark auf den vorausfahrenden Lkw geprallt sein, dass sein Auto Feuer fing und vollständig ausbrannte. Der Lastwagen-Fahrer erlitt einen Schock, während der leicht verletzte und zudem betrunkene Autofahrer flüchtete.