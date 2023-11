Arbeitslosenzahl kaum gesunken: Quote liegt bei 6,1 Prozent

Mehr zum Thema

Knapp 70 Millionen Euro aus Erbschaften und Schenkungen Aus Erbschaften und Schenkungen hat Sachsen im vergangenen Jahr 69,9 Millionen Euro eingenommen. Insgesamt wurden in mehr als 2300 Nachlassfällen 620 Millionen Euro hinterlassen, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Donnerstag mitteilte. Rund ein Drittel (35 Prozent) entfielen auf Bankguthaben, 28 Prozent auf Grundstücke oder Wohneigentum und 19 Prozent auf Wertpapiere.

Fußgängerin in Chemnitz von Auto erfasst und schwer verletzt Eine 66 Jahre alte Fußgängerin ist in Chemnitz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Am Mittwochabend habe die 66-Jährige die Yorckstraße in Chemnitz überquert, sie sei dann von einer 64 Jahre alten Autofahrerin übersehen worden, berichtete die Polizei am Donnerstagmorgen. Demnach wurde die Fußgängerin schwer verletzt. Die Straße sei nur feucht, nicht glatt gewesen, so die Polizei. Die Unfallstelle war kurzzeitig gesperrt. Die Polizei ermittelt.