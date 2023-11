Arbeitslosenzahl kaum gesunken - Hansen: „Party ist vorbei“

Mehr zum Thema

Bombenverdacht in Plauen Wegen eines Bombenverdachts in Plauen sind Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes alarmiert. Am Vormittag sei bei Bauarbeiten in der Innenstadt ein verdächtiger Gegenstand entdeckt worden, bei dem es sich um eine Bombe handeln könnte, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Daraufhin seien die Spezialisten informiert worden. Zudem habe die Polizei den Bereich im Radius von 200 Metern abgesperrt. Ob Menschen evakuiert werden und in welchem Umkreis, müssten die Fachleuten entscheiden. Sie seien auf dem Weg von Dresden nach Plauen, hieß es am Mittag.

Örtlich leichter Schnee und glatte Straßen in Sachsen Auf örtlich leichten Schneefall und glatte Straßen müssen sich die Menschen in Sachsen am Donnerstag einstellen. Der Tag beginnt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zunächst wolkig bis heiter bei maximal ein Grad, im Bergland minus ein Grad. In der Lausitz ist es stark bewölkt und es schneit leicht. Am Abend gibt es auch im Westen des Landes leichten Schnee.