Arbeitslosenzahl geht leicht zurück - weniger offene Stellen

Mehr zum Thema

Auffahrunfall mit drei Verletzten auf der Autobahn Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 66 bei Wiesbaden sind am Mittwochabend drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Unfall in einem Stau. In dem einen Auto befanden sich zwei Frauen, von denen eine schwerer verletzt wurde, wie ein Polizeisprecher sagte. Die andere Frau und der Fahrer eines Kleintransporters erlitten leichte Verletzungen.

Herbst 2023 zweitwärmster seit Messbeginn in Hessen Der diesjährige Herbst in Hessen ist nach einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdiensts der zweitwärmste seit Aufzeichnungsbeginn. So lag die Durchschnittstemperatur im Bundesland bei sehr milden 11,5 Grad, wie die Meteorologen am Mittwoch in Offenbach mitteilten. Das sei nur vom Herbst 2006 mit 12 Grad übertroffen worden, hieß es. Aus der Reihe tanzte auch der September 2023, der als Wärmster in die Wettergeschichte einging, so der DWD. Anschließend habe es in Hessen viel geregnet mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 235 Litern pro Quadratmeter.