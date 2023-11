Arbeitslosenquote in NRW bleibt bei 7,2 Prozent

Der übliche Herbstaufschwung an Nordrhein-Westfalens Arbeitsmarkt ist im Oktober ausgeblieben. Die Arbeitslosenquote habe in dem Monat bei 7,2 Prozent gelegen und damit genauso hoch wie im September, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Düsseldorf mit. Im Oktober 2022 war der Wert mit 7,0 Prozent etwas niedriger ausgefallen. Im langjährigen Schnitt sinkt die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen im Oktober in NRW um rund 11.000 Menschen, in diesem Jahr gab es hingegen sogar einen minimalen Zuwachs um 95 auf 712.533 Arbeitslose. Grund dafür ist die schwache Konjunktur.