Arbeitsagentur vermutet leicht steigende Arbeitslosigkeit

Mieter müssen sich bald selbst um TV-Empfang kümmern Mieter müssen sich beim Kabelfernsehen umstellen und demnächst selbst um einen Anbieter kümmern. Ab dem 1. Juli 2024 ist sonst eventuell der Fernseher schwarz, erklärte Anne Rocke, Referentin für Recht bei der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt. Die Verbraucherzentrale und Mieterverbände raten dazu, sich frühzeitig zu kümmern und Anbieter zu vergleichen. Derzeit klingelten auch bereits Vermittler an den Wohnungstüren, um Verträge abzuschließen. Hier solle genau geprüft werden, was die Verträge beinhalteten, rät die Verbraucherzentrale.