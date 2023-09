Arbeitsagentur: Mehr Rentner mit Job in Thüringen

In Thüringen gehen immer mehr Rentner einem Job nach. In der Altersgruppe der ab 65-Jährigen ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in den vergangenen zehn Jahren um mehr als das Dreifache gestiegen, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Die Zahl der Minijobber habe sich in dieser Altersgruppe um 63 Prozent erhöht.

Im vergangenen Jahr hatten demnach in Thüringen mehr als 28.000 Senioren im Rentenalter einen Minijob und knapp 9360 eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. In der Altersgruppe 60 bis unter 65 Jahren stieg die Beschäftigung von 2012 bis 2022 um mehr als 80 Prozent. Die Gründe hierfür sieht die Regionaldirektion unter anderem in der wachsenden Zahl der Älteren, der Erhöhung des Renteneintrittsalters und der grundsätzlich gestiegenen Erwerbsbeteiligung Älterer.

Die Gründe sind laut einer im Kurzbericht des Institutes für Arbeitsmarkt und Berufsforschung im Jahr 2022 publizierten Analyse häufig nicht ausschließlich finanzieller Art. Demnach werden Spaß an der Arbeit, das Bedürfnis nach einer sinnvollen Aufgabe und soziale Kontakte als Motive genannt, dass Senioren auch während der Rente einer Arbeit nachgehen.

Nach Einschätzung der Arbeitsmarktexperten wird der Anteil älterer Beschäftigter weiter zunehmen. Ihr beruflicher Erfahrungsschatz sei aufgrund des Bedarfs an gut qualifizierten Fachkräften und des demografischen Wandels von unschätzbarem Wert, hieß es.

Die Regionaldirektion nannte nicht die Gesamtzahl der Rentnerinnen und Rentner in Thüringen. Dass die große Mehrheit der Generation ab 65 bislang keiner bezahlten Arbeit nachgeht, wird aber beim Vergleich mit den Bevölkerungszahlen des Landesamts für Statistik in Erfurt deutlich. Im Jahr 2020 lebten demnach gut 566.200 Menschen über 65 im Freistaat, bis 2025 wird ein Anstieg auf 596.500 erwartet.