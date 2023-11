Arbeitsagentur legt Arbeitsmarktdaten für November vor

Die schwache Konjunktur und die Klagen der Wirtschaft über anhaltend hohe Energiepreise dämpfen die Erwartungen an die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern. Am Donnerstag (10.00 Uhr) gibt die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit die Erwerbslosenzahl für November bekannt. In den Monaten zuvor war schon die übliche Herbstbelebung ausgeblieben, Anzeichen für einen Trendwandel hin zum Besseren gab es zuletzt nicht. Im Oktober waren in Mecklenburg-Vorpommern wie schon im Vormonat September etwa 60.500 Menschen als erwerbslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,4 Prozent und damit höher als ein Jahr zuvor. Experten gehen von einer weiterhin verhaltenen Arbeitskräftenachfrage der Firmen aus.