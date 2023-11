Arbeitsagentur bietet wieder Miet-Nikoläuse an

Miet-Nikoläuse für die Vorweihnachtszeit will die Augsburger Arbeitsagentur auch in diesem Jahr wieder anbieten. Mittlerweile gebe es diesen Service in Bayern nur noch bei der Behörde in Augsburg, sagte Sprecherin Daniela Ruhrmann. Am Freitag trafen sich die Nikoläuse zum Kick-off-Meeting.

Neben der Anprobe der Kostüme stand unter anderem auch eine Süßigkeitenverkostung auf dem Programm. Es würden in Augsburg nur Nikoläuse für die Tage rund um den 6. Dezember vermittelt, keine Weihnachtsmänner etwa für Heiligabend, erklärte die Sprecherin. Die Darsteller seien alles Männer, Frauen seien nicht darunter.

Auch im Bereich der Nikoläuse gibt es einen Fachkräftemangel. Nachdem früher mitunter mehr als ein Dutzend Mitarbeiter für dieses Angebot in Augsburg zur Verfügung standen, ist die Zahl zuletzt auf acht gesunken. Allerdings würden voraussichtlich heuer zwei neue beginnen, erklärte Ruhrmann. Die meisten Nikoläuse blieben viele Jahre dabei. Die Ältesten haben schon als Studenten angefangen.

Dabei gibt es Jahr für Jahr viel Interesse für die Dienstleistung. Es gab für dieses Jahr schon jede Menge Nachfragen, aber buchen kann man erst ab Montag, den 20. November, sagte die Pressesprecherin. Nachdem die Nikolaus-Vermittlung durch die Corona-Krise eine Delle hatte, seien bereits im vergangenen Jahr die Buchungen wieder auf dem üblichen Niveau gewesen.

Um mehr Interessenten besuchen zu können, sind die Augsburger Nikoläuse nicht nur am eigentlichen Nikolaustag, dem 6. Dezember, unterwegs. Auch an ein paar Tagen davor und danach können Termine vereinbart werden.

In anderen Bundesländern gibt es ebenfalls vereinzelt Arbeitsagenturen, die spezielles Personal für die Vorweihnachtszeit anbieten. In Bremen vermittelt die Behörde beispielsweise Weihnachtsmänner, die die Geschenke zu den Kindern bringen. Dort können auch Frauen als Weihnachtsengel gebucht werden.

Neben den staatlichen Angeboten gibt es verschiedene private Anbieter, die insbesondere auf Internetportalen Weihnachtsmänner oder Nikoläuse vermitteln.