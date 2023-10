Arbeiter prügeln sich mit Spitzhacke und Eisenstange

Mehr zum Thema

„Geträumte Welten“: Kunsthalle Messmer zeigt Marc Chagall Die Kunsthalle Messmer im südbadischen Riegel zeigt nach zehn Jahren erneut eine Bilderschau des Künstlers Marc Chagall (1887 bis 1985). Die 129 Werke der Ausstellung mit dem Titel Marc Chagall - Geträumte Welten stammen hauptsächlich von einem Bonner Sammler, der namentlich nicht genannt werden wolle. Das sagte Museumsgründer Jürgen Messmer am Donnerstag in Riegel (Kreis Emmendingen).