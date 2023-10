Arbeiten zur Umgestaltung des Hitler-Hauses begonnen

Mehr zum Thema

Mufflons ziehen durch Ort in Oberpfalz und beschädigen Autos Eine Herde von vier Mufflons ist durch einen Ort in der Oberpfalz gezogen und hat dort Polizeiangaben zufolge zwei Fahrzeuge beschädigt. Das männliche Tier habe offenbar im Lack der Autos in Leuchtenberg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) sein Spiegelbild gesehen und die drei weiblichen Tiere der Wildschaf-Gruppe gegen den vermeintlichen Kontrahenten verteidigen wollen, teilte die Polizei am Montag mit. In der Folge habe der Bock mit seinen Hörnern zwei Autos attackiert und so schätzungsweise mehrere Tausend Euro Schaden verursacht.