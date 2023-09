Appell zu mehr Unterstützung für heimische Solarbranche

Mehr zum Thema

September in Sachsen-Anhalt deutlich zu warm und trocken Der September 2023 ist in Sachsen-Anhalt sehr viel wärmer und deutlich trockener ausgefallen als üblich. Die Temperatur lag im Schnitt bei 17,6 Grad - und damit erheblich über dem Wert von 13,7 Grad der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mit. In Huy-Pabstorf, etwa 45 Kilometer westlich von Magdeburg, sei erstmals an sieben Tagen die 30-Grad-Marke gerissen worden.