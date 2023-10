Appell vor Landtag: Heimatschutzregiment nimmt Dienst auf

Mehr zum Thema

Bremer Regierung zieht erste Bilanz Nach knapp 100 Tagen im Amt will die Bremer Regierung eine erste Bilanz ziehen. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), Finanzsenator Björn Fecker (Grüne) und Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) werden am Dienstag (12.30 Uhr) einen Rückblick auf die ersten Wochen geben.

Wahlen in Hessen und Bayern aus Sicht der AfD „Mega-Erfolg“ Die Landtagswahlen in Hessen und Bayern sind aus Sicht der niedersächsischen AfD ein Mega-Erfolg für die Partei. Zwei Rekordergebnisse, die zeigen, dass wir auch in den alten Bundesländern auf der Überholspur sind, sagte der Vorsitzende der AfD-Fraktion im niedersächsischen Landtag, Stefan Marzischewski, am Sonntagabend laut Mitteilung. Wir überzeugen mit unserer Politik und unserem Programm, sagte er. Die Katastrophenpolitik der Ampelparteien wurde abgestraft.