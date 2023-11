Apotheken schließen erneut aus Protest

Zu wenig Honorar, zu viel Bürokratie: Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung schließen die Apotheken in Hessen heute bereits zum dritten Mal in diesem Jahr. Ihre Notfallversorgung für Patientinnen und Patienten soll aber genauso wie an einem Sonn- oder Feiertag hessenweit funktionieren.

Mit den Schließungen soll laut dem Hessischen Apothekerverband (HAV) erneut flächendeckend für eine nachhaltige Sicherung der wohnortnahen Arzneimittelversorgung demonstriert werden.

Die Apotheken klagen über zu viel Bürokratie, Lieferengpässe und Unterfinanzierung. Die Vergütung sei in den vergangenen 20 Jahren trotz Inflation, gestiegener Mieten und Energiepreise sowie Tariferhöhungen nicht nennenswert erhöht worden. Vor allem auf dem Land machten daher zunehmend Apotheken für immer dicht.

Nach HAV-Angaben sank die Zahl der Apotheken in Hessen von 1502 am 31. Dezember 2016 auf nur noch 1344 Ende September 2023.