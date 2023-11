Apotheken geschlossen: Tausende bei Protest in Stuttgart

Viel Bürokratie, wenig Vergütung: Die Apotheker ächzen und klagen und wollen mit ihrem Protest auch auf die Straße. Um zu demonstrieren, haben Tausende für einen Tag ihre Apotheken geschlossen.

Tausende Apothekerinnen und Apotheker aus Bayern und Baden-Württemberg haben am Mittwoch ihre Geschäfte geschlossen. Bei einer zentralen Kundgebung in Stuttgart protestierten sie mit einem Pfeifkonzert und Parolen gegen die Gesundheitspolitik des Bundes. Sie wollten damit ein weiteres Mal aufmerksam machen auf die ihrer Ansicht ausufernde Bürokratie, auf anhaltende Lieferengpässe und eine bereits lange andauernde Unterfinanzierung. Notapotheken hatten nach Angaben der Landesapothekerverbände trotz des Protesttags geöffnet.

Der wirtschaftliche Druck auf die Apotheken wird immer größer, und die Lage der Apotheken ist sehr angespannt, sagte der Vorsitzende des Bayerischen Apothekerverbandes, Hans-Peter Hubmann. Der Rückgang der Apothekenzahl muss endlich gestoppt werden, um auch künftige Generationen sicher, schnell und kompetent mit Medikamenten zu versorgen.

Die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) unterstützt die Forderungen der Apothekerinnen und Apotheker. Die Festzuschläge müssten erhöht werden. Ein entsprechender Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz liege vor, nun sei die Bundesregierung am Zug. Anstatt die berechtigten Anliegen der Apothekerinnen und Apotheker aufzugreifen, gefährdet Bundesgesundheitsminister Lauterbach die bewährten Apothekerstrukturen in Deutschland, sagte Gerlach.

Bereits am vergangenen Mittwoch hatten in Westdeutschland viele Apotheken geschlossen. Begonnen hatte der Protest-Monat am 5. November in Hannover mit einer zentralen Kundgebung für Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Nach der Kundgebung in Stuttgart wollen Apothekerinnen und Apotheker am 29. November auch in Dresden zusammenkommen, begleitet von Schließungen in Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen.