AOK: Fast jeder dritte hat Rückenschmerzen

Mehr zum Thema

Goldschmidt: Künftig häufiger Sturmfluten zu erwarten Rund 200 Millionen Euro Schaden hat eine schwere Sturmflut an der Ostseeküste im Oktober in Schleswig-Holstein angerichtet. Umweltminister Tobias Goldschmidt will nun den Deichschutz systematisch stärken.

Unbekannte stehlen zwei Porsche: Polizei bittet um Hinweise Unbekannte haben am Wochenende gleich in zwei Orten im Kreis Rendsburg-Eckernförde zwei hochwertige Fahrzeuge der Marke Porsche gestohlen. Die erste Tat habe sich in der Nacht zum Samstag in Hohenwestedt ereignet, berichtete die Polizei am Montag. Dabei sei ein blauer Porsche Turbo entwendet worden. Eine Nacht später verschwand ein grauer Porsche Carrera 4S aus einer Garage im knapp 18 Kilometer entfernten Gnutz. In diesem Fall seien die Täter in das Haus eingebrochen, um an die Fahrzeugschlüssel zu gelangen, sagte ein Polizeisprecher. Die gestohlenen Autos haben einen Neuwert von jeweils rund 133.000 Euro.

RTL