AOK: Deutlich weniger Krätze-Fälle im Norden als vor Corona

Zoll-Razzia wegen Schwarzarbeit bei Logistik-Unternehmen Bei einer Schwarzarbeit-Razzia in der Logistik-Branche sind Zöllnerinnen und Zöllner in Rendsburg fündig geworden. Bei Kontrollen von Fahrerinnen und Fahrern in einem großen Paket-Verteilzentrum im Raum Rendsburg haben sie am Montag einen konkreten Verdacht auf Mindestlohnverstoß und einen Verdacht auf Leistungsmissbrauch festgestellt, wie das Hauptzollamt Kiel am Dienstag mitteilte. Zudem habe in einem Fall die Arbeitserlaubnis gefehlt.