Anwohnerparken in Berlin soll teurer werden

Stadtbad Charlottenburg wird 125 Das älteste Berliner Schwimmbad, das Stadtbad Charlottenburg, feiert am kommenden Samstag sein 125-jähriges Bestehen. An diesem Tag bieten die Bäder-Betriebe 45-minütige Führungen durch das historische Gebäude. Dann können Gäste auch für einen vergünstigten Eintritt schwimmen - passend zum Jubiläum für 1,25 Euro. Das Ticket ist ausschließlich am Sonnabend online erhältlich und nur für diesen Tag gültig, wie es in der Ankündigung der Bäder-Betriebe heißt.

Ex-Freie-Wähler-Politiker: Nichts „Extremistisches“ in AfD Der zur AfD-Fraktion gewechselte frühere Brandenburger Freie-Wähler-Abgeordnete Philip Zeschmann hält die AfD nach eigenen Angaben nicht für rechtsextrem. Ich habe mich wirklich gefragt: (...) Wo ist da konkret was Extremistisches?, sagte Zeschmann am Dienstag in Potsdam bei einer Pressekonferenz der AfD-Fraktion. Das kann ich da nicht erkennen. Seine Wahrnehmung sei, dass sich in der AfD Leute engagierten und versuchten, Themen zu benennen, die den Bürgerinnen und Bürgern auf den Nägeln brennen. Er sehe auch inhaltliche Überschneidungen und nannte die Energie- und Wirtschaftspolitik. Ob er AfD-Mitglied werden will, ließ er offen.

