Anwaltverein begrüßt BVG-Urteil zu Strafverfahren

Verband fordert mehr öffentliche Förderung im Wohnungsbau Die gemeinwohlorientierten Wohnungsunternehmen in Norddeutschland rechnen auch längerfristig mit hohen Baupreisen. Das gefährdet die Realisierung eigentlich geplanter Bauprojekte. Vor diesem Hintergrund verlangt der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) eine Ausweitung der öffentlichen Förderung im Wohnungsbau. Wir brauchen aber mehr Wohnungen, die im zweiten oder einem (neuen) dritten Förderweg errichtet werden, sagte VNW-Direktor Andreas Breitner am Dienstag. Bei diesen Wohnungen ist die staatliche Förderung geringer und die Anfangsmieten dürfen höher liegen als bei einer «klassischen Sozialwohnung. Aber nur so ermöglichen wir Menschen, die keinen Anspruch auf eine Sozialwohnung haben, sich aber kein Luxusdomizil leisten können, das bezahlbare Wohnen.»

Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Psychiatrie Nach dem gewaltsamen Tod eines 53-Jährigen in Bremen-Gröpelingen ist ein Tatverdächtiger einstweilig in der Psychiatrie untergebracht worden. Es sei nicht auszuschließen, dass die Tat im Zustand verminderter Schuldfähigkeit begangen wurde, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bremen am Dienstag mitteilte.