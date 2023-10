Anwalt von AfD-Politiker schaltet Verfassungsgerichtshof ein

Mehr zum Thema

Auto kracht in Schaufenster: 20.000 Euro Schaden Ein Autofahrer ist in Würzburg in das Schaufenster eines Autohauses gefahren und hat einen Schaden von 20.000 Euro verursacht. Der 37-Jährige sei am Sonntagabend vom Bremspedal abgerutscht und stattdessen auf das Gaspedal gekommen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die rund drei auf zwei Meter große Scheibe ging demnach zu Bruch. Eine Sitzlounge und eine Heizung im Autohaus seien ebenfalls beschädigt worden. Der Wagen des Mannes war nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.