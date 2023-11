Antrag auf dauerhafte Gastronomie-Steuersenkung gescheitert

Mehr zum Thema

Brand in unbewohnter Flüchtlingsunterkunft in Mittelfranken In einer im Bau befindlichen Flüchtlingsunterkunft in Mittelfranken hat es gebrannt. Warum es zu dem Brand in Wassertrüdingen (Landkreis Ansbach) kam, ist derzeit noch unklar, wie die Polizei am Freitag mitteilte.