Anträge für Härtefallfonds Ost-Renten bis 30. September

Ministerium: Durchsuchung gegen „Artgemeinschaft“ auf Usedom Bei einer bundesweiten Aktion gegen die verbotene rechtsextreme Artgemeinschaft hat es in Mecklenburg-Vorpommern laut Schweriner Innenministerium eine Durchsuchung auf Usedom gegeben. Genauer wurde eine Sprecherin von Minister Christian Pegel (SPD) am Mittwoch nicht. Der NDR berichtete, die Durchsuchung habe in Lütow auf Usedom stattgefunden.