Antisemitismusbeauftragte: Lehrer sollen über Nahost reden

Bürgermeister plädiert für Atommüll-Verbleib in Jülich Atommüll? Bloß weg damit, könnte man meinen. In Jülich lagern schon seit Jahrzehnten Brennelemente aus einem Versuchsreaktor. Nun geht es um die Frage, wo sie künftig zwischengelagert werden. Lasst sie doch hier, meldet sich nun der dortige Rathauschef zu Wort.