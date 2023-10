Antisemitismus-Stelle erhält 2024 mehr Geld

Mehr zum Thema

Polizeipräsidentin: Angespannte Lage in Nord-Neukölln Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat die Sicherheitslage am Mittwochabend in Berlin-Neukölln als angespannt bezeichnet. Wir haben mit Sicherheit mehrere Hundert Menschen auf den Straßen in der Sonnenallee, sagte Slowik in der RBB-Abendschau. Die Situation in Nord-Neukölln ist angespannt. Die Einsatzkräfte würden versuchen, die Menschen auseinanderzubringen und konsequent einzuschreiten. Slowik rechnete erneut mit einem längeren Einsatz.

Mahnwache an Synagoge nach versuchtem Brandanschlag Nach dem versuchten Brandanschlag auf die Synagoge in der Berliner Brunnenstraße hat eine von Nachbarn organisierte Initiative eine Mahnwache gegen Antisemitismus abgehalten. Da wir selbst in dieser Nachbarschaft leben, fühlen wir uns dringend verpflichtet, uns dem antisemitisch motivierten missglückten Brandanschlag von heute Morgen sowie Antisemitismus generell entschieden entgegenzusetzen, sagte die Versammlungsleiterin, Sonja Kloevekorn, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochabend.

