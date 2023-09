Antisemitismus: Entlassung von Polizeianwärter rechtens

Mehr zum Thema

Gewerkschaften fordern besseren Schutz für Erntehelfer Erntehelfer werden in Rheinland-Pfalz dringend benötigt. Die Arbeitsbedingungen sind hart, der DGB sieht unter den Bauern und Winzern „schwarze Schafe“ am Werk.

Dreyer fordert Entschuldigung von CDU-Chef Merz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Aussagen von CDU-Chef Friedrich Merz über abgelehnte Asylbewerber mit harschen Worten kritisiert. Friedrich Merz' Äußerungen sind unverantwortlich und eine Schande für den Vorsitzenden einer christdemokratischen Volkspartei, sagte Dreyer am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.