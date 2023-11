Antisemitische Schriftzüge in Esslinger Innenstadt

Mehr zum Thema

Zugverspätungen in Baden-Württemberg wegen Polizeieinsatzes Wegen eines Polizeieinsatzes in Plochingen (Kreis Esslingen) sind am Donnerstag im Feierabendverkehr zahlreiche Züge verspätet gewesen. Am Bahnhof Plochingen wurde eine suizidgefährdete Person im Gleisbett gesucht, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Bahnhof war nach Angaben der Deutschen Bahn für eine Stunde komplett gesperrt worden. Betroffen waren die Strecke Stuttgart - München sowie Regionalzüge, die zwischen Ulm und Tübingen fahren. Zugausfälle gab es einer Sprecherin zufolge keine.