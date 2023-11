Antisemitische Schmiererei in Ministerium war Mordaufruf

Mehr zum Thema

Mutmaßlicher Mörder wird nach Italien ausgeliefert Der mutmaßliche Mörder einer 22-jährigen Studentin aus Italien wird von Deutschland in sein Heimatland ausgeliefert. Das Oberlandesgericht im sachsen-anhaltischen Naumburg teilte am Mittwoch mit, dass gegen den 21 Jahre alten Italiener Auslieferungshaft angeordnet wurde. Der Mann war am Wochenende nach der Ermordung seiner Ex-Freundin in der Nähe von Leipzig festgenommen worden. Derzeit sitzt er in Halle (Saale) in Haft.