Antisemitische Schmiererei im Justizministerium

Mehr zum Thema

Jüdische Gemeinden und Polizei: Verbesserte Zusammenarbeit Die Zusammenarbeit zwischen der jüdischen Gemeinschaft und der Polizei hat sich laut der Landesregierung in Sachsen-Anhalt verbessert. Das geht aus dem Umsetzungsbericht zum Landesprogramm für jüdisches Leben in Sachsen-Anhalt und gegen Antisemitismus hervor, mit dem sich das Kabinett am Dienstag beschäftigt hat. Ein wesentlicher Beitrag sei die Berufung eines Polizeirabbiners gewesen.