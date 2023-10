Antisemitische Parolen bei pro-palästinensischer Demo

Mehr zum Thema

Spandau 04 startet mit Kantersieg in Wasserball-Bundesliga Die Wasserfreunde Spandau 04 haben den Beginn der neuen Spielzeit in der Wasserball-Bundesliga mit einem Kantersieg gefeiert. Beim Vorjahres-Fünften SV Ludwigsburg kamen die Berliner am Samstag zu einem deutlichen 16:4 (2:0, 3:0, 4:1, 7:3)-Erfolg. Im Freibad Hoheneck von Ludwigsburg trafen Bilal Gbadamassi, Andrei Prioteasa und Tyler Abramson jeweils dreimal.

Zisterzienser planen Klosterneubau und feiern Dankesfest Mit einem Dankesfest haben am Samstag die Zisterzienser in einem Wald bei Treppeln (Oder-Spree) gefeiert, dass sie dort Besitzer eines neuen Grundstücks sind. Auf der Fläche soll das erste Kloster der Glaubensgemeinschaft in Brandenburg seit dem Mittelalter gebaut werden.