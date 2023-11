Antisemitische Parolen am 7. Oktober? Prozess startet

Vor dem Amtsgericht München beginnt am Donnerstag ein Prozess gegen einen Mann, der am Tag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel antisemitische Beschimpfungen gebrüllt haben soll. Dem Mann wird unter anderem Volksverhetzung vorgeworfen. Der gebürtige Iraker soll am 7. Oktober dieses Jahres antisemitische Beschimpfungen von dem Balkon seiner Münchner Wohnung gerufen haben, bis die Polizei kam.

Seit dem Terrorangriff auf Israel vom 7. Oktober kommt es auch auf deutschen Straßen immer wieder zu propalästinensischen Demonstrationen, bei denen bisweilen auch die islamistische Hamas bejubelt wird. Der Prozess in München dürfte einer der ersten in diesem Komplex sein. Nach Angaben des Amtsgerichts handelt es sich um ein beschleunigtes Verfahren.