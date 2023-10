Anti-israelische Demo kann stattfinden: Verbot rechtswidrig

Der Krieg in Israel schlägt Wellen bis nach Hessen. Frankfurt hat die Kundgebung „Ein freies Palästina“ verboten. Doch ein Gericht sieht das anders. Derweil hat es auch eine vorläufige Festnahme gegeben.

Die für Samstag (14.10.) von der Stadt Frankfurt verbotene anti-israelische Kundgebung kann doch stattfinden. Das Verbot sei rechtswidrig, teilte das Verwaltungsgericht Frankfurt am Freitagabend mit. Damit war die Anmelderin der pro-palästinensischen Versammlung auf dem Opernplatz erfolgreich mit ihrem Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz.

Die Stadt hatte die Demo Ein freies Palästina an diesem Samstag verboten. Das hessische Justiz- und das Innenministerium hatten für Straftaten im Zusammenhang mit den Terrorangriffen konsequentes Vorgehen und die Härte des Rechtsstaats gefordert. Wir dürfen nicht zulassen, dass Deutschland zum Ort für widerwärtige Agitation der Hamas oder anderer Terrorgruppen wird, betonten Justizminister Roman Poseck und Innenminister Peter Beuth (beide CDU).

Laut dem Verwaltungsgericht ist ein Demoverbot aber nur bei erkennbar unmittelbarer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit möglich. Verdachtsmomente reichten nicht aus. Ein Verbot könne nur das letzte Mittel sein gegenüber weniger einschneidenden Maßnahmen wie etwa bestimmte Einschränkungen der Versammlung. Auch der Hinweis auf die hohe Emotionalität und Belastung der Gesellschaft durch den Nahostkonflikt könne zu keiner anderen rechtlichen Bewertung führen. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel eingelegt werden.

Unabhängig davon nahm die Polizei am Freitag zudem die Veranstalterin der Demo vorläufig fest. Sie habe bei einem auch live gestreamten Pressestatement die Massaker der Hamas am vergangenen Wochenende geleugnet und verharmlost, sagte ein Polizeisprecher. Es werde auch ermittelt, ob es sich bei den Äußerungen der Veranstalterin und einer weiteren Person um Volksverhetzung handele. Am Freitagabend ergänzte ein anderer Polizeisprecher, bei der Kundgebung am Samstag werde es ausreichend Einsatzkräfte in der ganzen Stadt geben.

In Kassel dagegen setzte die Polizei am Freitag ein Versammlungsverbot der Stadt gegen eine propalästinensische Kundgebung durch - hier hatte es vorerst keine Gerichtsentscheidung gegeben. Die Polizei stoppte nach eigenen Angaben eine größere Gruppe, die skandierend und auch Fahnen zeigend in Richtung Rathaus zog. Gegen 65 Demonstranten leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Teilnahme an einer verbotenen Versammlung ein. Fünf Personen kamen vorübergehend in Polizeigewahrsam - drei zur Feststellung ihrer Identitäten und zwei wegen Straftaten.