Israel-Hetze und Pro-Palästina-Parolen in Posts – wie weit will Greta noch gehen?

Antisemitismus unter friedlichen Klimaaktivisten? Ja, und wie! Fridays For Future (FFF) schockieren seit Tagen mit Anti-Israel-Parolen im Netz. Zuletzt unterstellte die Zentrale in einem Post westlichen Medien, dass sie „Gehirnwäsche betreiben würden, um Menschen auf die Seite Israels zu stellen.“ Davon distanziert sich jetzt die deutsche Sektion von FFF: „Nein, der internationale Account spricht - wie zuvor betont - nicht für uns. Nein, der Post ist nicht mit uns abgestimmt. Nein, wir stimmen nicht mit den Inhalten überein“, schrieb die Gruppe am Donnerstag auf der Online-Plattform X.