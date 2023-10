Anstehen an neuer Gedenkstätte - 3300 Besucher am Wochenende

Mehr zum Thema

Sachsens Linke will kein Rosenkrieg mit Wagenknecht Die Parteispitze der sächsischen Linken will sich nicht auf einen schmutzigen Rosenkrieg mit der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht einlassen. Die Linke bleibe die richtige Adresse für alle, denen Gerechtigkeit und Solidarität für alle im Land lebenden Menschen, die friedliche Lösung von Konflikten, sozialer Klimaschutz und der entschlossene Kampf gegen die extreme Rechte am Herzen liegen, teilte die Vorsitzenden der Linken in Sachsen am Montag mit.

Mutmaßlicher Schleuser kommt in Untersuchungshaft Ein mutmaßlicher Schleuser aus Belarus ist in Sachsen in Untersuchungshaft gekommen. Wie die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel am Montag mitteilte, soll der 25-Jährige bei einer Schleusung von Flüchtlingen am 13. September dieses Jahres am Steuer eines Begleitfahrzeuges gesessen haben. Damals hatten Bundespolizisten einen 31 Jahre alten Mann aus der Ukraine vorläufig festgenommen, der in einem Transporter 29 Männer illegal nach Deutschland gebracht hatte. Die Betroffenen gaben als Herkunftsland Syrien an.