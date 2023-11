Anspruch auf nachträgliche Befristung von Einreiseverbot

Mehr zum Thema

Brandanschlag: Zeuge weist Aussagen des Angeklagten zurück Im Prozess um den Brandanschlag auf eine Bochumer Schule hat der Hauptbelastungszeuge die Aussagen des Angeklagten zum Ziel des Angriffs zurückgewiesen. Der Deutsch-Iraner habe von Anfang an von einer Synagoge als Ziel gesprochen, gab der Zeuge am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf an. Der Angeklagte hatte die Tat im Prozess gestanden, dabei aber ausgesagt, den Brandsatz im Auftrag eines wegen Mordes gesuchten Hells-Angels-Rockers auf die Schule geworfen zu haben. Die Staatsanwaltschaft aber geht in der Anklage davon aus, dass die Synagoge das eigentliche Ziel war.