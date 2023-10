Anschlagsversuch: Jüdische Gemeinde will Alltag weiterleben

Mehr zum Thema

Ermittler in Polen nehmen Gruppe mutmaßlicher Autodiebe fest Ermittler in Polen haben in Zusammenarbeit mit deutschen Behörden eine Gruppe von mutmaßlichen Autodieben zerschlagen, die in Deutschland mehr als hundert Fahrzeuge gestohlen haben soll. Neun Verdächtige seien festgenommen worden, sagte ein Sprecher des polnischen Grenzschutzes der Nachrichtenagentur PAP am Freitag. Die Mitglieder dieser Gruppe waren auf den Diebstahl von Luxuslimousinen und Motorrädern in Deutschland spezialisiert.