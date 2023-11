Anschlag geplant? Urteil gegen Verdächtigen erwartet

Mehr zum Thema

Zweitägige Warnstreiks an den sechs Unikliniken in NRW Jeden Tag behandeln die Unikliniken in NRW Tausende Patienten. Nach vereinzelten Aktionen ist jetzt ein zweitägiger Warnstreik an allen sechs Unikliniken in NRW geplant. Das bleibt nicht ohne Auswirkungen. In dem Tarifkonflikt geht es um die Gehälter der Landesbeschäftigten.